رئيس الأركان يؤكد أن إيران مصدر الشر والإرهاب في المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، "ان إيران وأدواتها هم مصدر الشر والإرهاب والفوضى والعبث في المنطقة".



وأضاف في مداخلة له في حوار المنامة 2021م، امس" وان مليشيات الحوثي الكهنوتية لا تريد السلام وقابلت كل الاتفاقيات والمبادرات الرامية لإحلال السلام بالرفض والتعنت والتصعيد المتواصل ويجانب الصواب من يعتقد أنه بالإمكان التعايش مع هذه المليشيات الإرهابية".

وأشار إلى تجارب الحكومة في الاتفاقات مع مليشيات الحوثي الإيرانية والتي كانت نتائجها هي اجتياح الدولة والسيطرة على مؤسساتها الدستورية.

وطالب رئيس هيئة الأركان، من حوار المنامة ان يدعم موقف الحكومة الشرعية في حسم المعركة الوطنية على الأرض وإنهاء الانقلاب الحوثي وإفشال المخططات الإيرانية التخريبية في اليمن والمنطقة.

وقد ناقش المجتمعون، الدعم الايراني للمليشيات في المنطقة وخاصة جماعة الحوثي الانقلابية وابعاد هذا الدعم على الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم.