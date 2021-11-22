مركز الملك سلمان يبدأ توزيع 5400 سلة غذائية للأسر الفقيرة والمحتاجة في سقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع 5 آلاف و 400 سلة غذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة في محافظة سقطرى.



ويأتي ذلك ضمن مشروع الأمن الغذائي الذي يستهدف 10 من محافظات الجمهورية بواقع 122 ألفا و 970 مستفيدا من الفئات الأشد احتياجا حسب التصنيف المرحلي المتكامل لتحليل انعدام الأمن الغذائي الحاد IPC أكتوبر 2020م.

وأشاد وكيل محافظة سقطرى العميد ركن صالح علي سعد، بدعم المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمحافظة في الجانب الإغاثي وإسهامه في تخفيف من معاناة الأسر الأشد احتياجًا، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن.

من جانبه أوضح ممثل ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية الشريك المنفذ للمشروع علي الزحقي، أن هذا التدخل المقدم من مركز الملك سلمان يأتي امتدادا لمشاريع الأمن الغذائي التي ينفذها المركز بهدف تحسين الأمن الغذائي للأسر الضعيفة .. لافتاً إلى أن المشروع يتضمن توزيع مساعدات غذائية بشكل دوري للمستفيدين لمدة عام كامل.

وكان مركز الملك سلمان قد وزع قبل أيام 300 سلة غدائية في جزيرتي سمحة وعبد الكوري التابعتين لمديرية قلنسية استفاد منها 1800 فرد.