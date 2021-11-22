عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يحبط محاولة هجوم حوثي بجبهة مأرب

الإثنين 22 نوفمبر 2021

الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الإثنين، إحباط محاولة هجوم لمليشيات الحوثي بجبهة مأرب الجنوبية.



كما أعلن التحالف تنفيذ 25 عملية استهداف لآليات وعناصر مليشيات الحوثي.

وأوضح أنها أسفرت عن تدمير 12 آلية وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرا من المليشيات.

وكثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مأرب خلال الفترة الأخيرة، في مسعى لإنقاذ المحافظة التي تتعرض لحصار خانق من قبل المليشيات.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن التحالف تدمير طائرة مسيرة حوثية حاولت استهداف مطار نجران جنوب السعودية.

وقال، في بيان، إن شظايا تناثرت على حي العريسة السكني دون إصابات بين المدنيين بعد تدمير الطائرة الحوثية المفخخة.