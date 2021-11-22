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التحالف العربي يحذر من "خطر وشيك" في البحر الأحمر على التجارة الدولية

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المنامة - ياسر ابراهيم - حذر التحالف العربي الذي تقوده ، فجر اليوم الإثنين، من "خطر وشيك" يهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.
 
وأكد التحالف من وجود "مؤشرات خطر وشيك على الملاحة والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر"، وأضاف "رصدنا تحركات ونشاطاً عدائياً للمليشيا باستخدام زوارق مفخخة".
 
وقال التحالف: "نتخذ إجراءات عملياتية لتحييد التهديد البحري وضمان حرية الملاحة".
 
وكانت طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار نجران، ليل الأحد الإثنين، وأكدت قوات التحالف أنها انطلقت من مطار صنعاء الدولي، وقالت "أنها تمكنت من تدمير المسيرة، وأن الشظايا سقطت على حي العريسة السكني دون وقوع إصابات بالمدنيين".
 
ويأتي هذا بالتزامن مع معارك تخضوها القوات المشتركة في الساحل الغربي، وتقدمت في مناطق واسعة خلال اليوميين الماضيين، بعد أيام من انسحابها في مديريات أخرى بجنوب الحديدة كانت المعارك فيها متوقفة نتيجة اتفاق ستوكهولم.

المصدر: يمن شباب نت + واس
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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