عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وثائق مسربة تكشف حجم الصراع داخل تيارات ميليشيا الحوثي

الإثنين 22 نوفمبر 2021

الخليج 365

كشفت وثيقتان عن حجم الصراع القائم بين التيارين الرئيسيين في مليشيا الحوثي، ”القبائل والهاشميين“ على المناصب العليا لا سيما منصب محافظ محافظة صنعاء.



وتظهر الوثيقة الأولى، استنكار المجلس المحلي بمحافظة صنعاء، التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، “ التجاوزات غير الدستورية والقانونية “ والتي هدفت إلى إزاحة المحافظ الحالي عبد الباسط علي مهدي ”تيار الهاشميين“، مقابل وضع القيادي الحوثي فارس الحباري ”تيار القبائل“ في ذات المنصب.

وزادت وتيرة الصراع القائم بين التيارين ”القبائل، الهاشميين“ في الآونة الأخيرة، لتكشف حجم الصراع الداخلي ومساعي كل تيار الاستحواذ على أكبر قدر من تلك المناصب، بعيداً عن عما يعانيه أغلب اليمنين جراء الحرب التي تعصف باليمن منذ سبع سنوات إثر انقلاب المتمردين الحوثيين على الشرعية.

وطورت تيارات داخل جماعة الحوثي من أدوات صراعها لتصل الى مرحلة استخدام القوة في فرض مسؤولين محليين على بعض المكاتب الحكومية، وهو ما مارسه، القيادي الحوثي محمد البخيتي الذي تم تعيينه محافظا لمحافظة ذمار – 100 كم جنوب صنعاء- عندما استدعى قوة عسكرية لفرض مدير عام جديد لمكتب الصحة في المحافظة.

وأكدت وثيقة، مطالبات لوزير الصحة في حكومة الحوثيين، بإعادة مدير مكتب الصحة خالد الحجي إلى منصبه، وأدانت تلك الوثيقة ”التهجم على مكتب الصحة وفرض شخص آخر في منصب مدير مكتب الصحة“.

وينخرط البخيتي ضمن تيار أبناء القبائل الذي يقوده رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط.

فيما يتزعم عبد الكريم الحوثي – وزير الداخلية في حكومة الحوثيين، ”تيار الهاشميين“ أو ما يعرف محلياً بـ “ العقائديين“ وهو التيار الذي يرى في السيطرة على مفاصل المؤسسات الرسمية حقا أصيلا لكل من ينتمي إلى الهاشميين الذين تتصل جذورهم – وفق قولهم – بالعائلة الهاشمية.

وبدأ تيار الهاشميين بعد ثلاثة أعوام تلت سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء وانقلابهم على الشرعية في العام 2014، في خطوات السيطرة على المناصب العليا في المؤسسات الحكومية وصولاً إلى المناصب الإدارية لبعض المؤسسات الحيوية في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات.

واستطاع تيار ”الهاشميين“ أن يحكم سيطرته تماما على المناصب العليا في المؤسسات الحكومية والوزرات في حكومة الحوثيين، وهو ما تسبب بصراع مع تيار أبناء القبائل.