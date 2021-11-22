الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

التحالف: مؤشرات خطر وشيك على الملاحة بجنوب البحر الأحمر

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف: مؤشرات خطر وشيك على الملاحة بجنوب البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف: مؤشرات خطر وشيك على الملاحة بجنوب البحر الأحمر

الإثنين 22 نوفمبر 2021

الخليج 365

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة فجر اليوم الإثنين، إن هناك مؤشرات خطر وشيك على الملاحة والتجارة العالمية بحنوب البحر الأحمر.

 

وأضاف التحالف في سلسلة تغريدات نشرتها الصفحة الرسمية لوكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ على تويتر، إن رصد تحركات ونشاطاً عدائياً للمليشيا باستخدام زوارق مفخخة.

 

وقال التحالف، إنه يتخذ إجراءات عملياتية لتحييد التهديد البحري وضمان حرية الملاحة.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا