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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف: مؤشرات خطر وشيك على الملاحة بجنوب البحر الأحمر

الإثنين 22 نوفمبر 2021

الخليج 365

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية فجر اليوم الإثنين، إن هناك مؤشرات خطر وشيك على الملاحة والتجارة العالمية بحنوب البحر الأحمر.



وأضاف التحالف في سلسلة تغريدات نشرتها الصفحة الرسمية لوكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ على تويتر، إن رصد تحركات ونشاطاً عدائياً للمليشيا باستخدام زوارق مفخخة.

وقال التحالف، إنه يتخذ إجراءات عملياتية لتحييد التهديد البحري وضمان حرية الملاحة.