عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مدفعية المقاومة تدك الحوثي.. مقتل قياديين في تعز

الإثنين 22 نوفمبر 2021

الخليج 365

قُتل قياديان بارزان بصفوف مليشيات الحوثي، الأحد، في ضربة محكمة للمقاومة اليمنية المشتركة غربي محافظة تعز (جنوب).



واستهدفت القوات المشتركة بصاروخ موجه تجمعا يضم قيادات ميدانية لمليشيات الحوثي كانت في مهمة عسكرية على خطوط النار بين تعز والحديدة ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد منهم.

ووفق بيان للإعلام العسكري للقوات المشتركة فإن معلومات استخباراتية قادت إلى رصد مشرف المليشيات الحوثية في مديرية مقبنة المدعو عابد هجوان، والمدعو عبدالرحمن أحمد عبدالسلام الجرزي أثناء تواجدهم في مهمة استطلاعية بأطراف مديرية مقبنة بمحافظة تعز من جهة مديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة.

وأضاف البيان، أن مدفعية القوات المشتركة استخدمت صاروخا موجها في استهداف القيادات الميدانية للمليشيات الحوثية.

وأوضح أن القصف المحكم أدى إلى مقتل مشرف المليشيات بمقبنة المدعو "عابد هجوان" والقيادي مشتاق أحمد ابن أحمد وعدد من عناصرهم، فيما أصيب المدعو عبدالرحمن الجرزي وشقيق هجوان وآخرين.

وكانت القوات المشتركة حررت العديد من السلاسل الجبلية في مديرية مقبنة بما فيها مرتفعات "الروينة" و"السوهيرة" و"الطور" غربي محافظة تعز ضمن عملية عسكرية تستمر لليوم الثالث.

كما سيطرت بعد استكمال تحرير وتأمين ضواحي مركز مديرية حيس العديد من الجبال والبلدات بمديريتي الجراحي وجبل رأس جنوبي الحديدة.

وكبدت المعارك والضربات الجوية للتحالف مؤخرا مليشيات الحوثي مئات القتلى بينهم قيادات ميدانية بارزة على امتداد مسرح العمليات بتعز والحديدة والضالع ومأرب والجوف.