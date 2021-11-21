بناءً على توجيهات المحافظ... الشاذلي يشدد على ضرورة التزام الافران بتسعيرة واوزان الروتي المدعوم

يزيد بن سلمان - شبوة - شدد وكيل أول محافظة عدن الأستاذ محمد نصر شاذلي خلال لقائه اليوم بمدير عام مكتب الصناعة والتجاره في العاصمة المؤقتة عدن محمد عبادي ثابت ورئيس اللجان المجتمعية بالمحافظة علي أحمد النمري ومدير الرقابة بمكتب الصناعة والتجارة عمر محمد باعباد على ضرورة التزام الافران بتسعيرة واوزان الروتي المدعوم.

وأكد الشاذلي استمرار دعم السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن للأفران التي تم تحديدها من قبل مدراء عموم المديريات للبيع بالسعر المخفض للروتي وذلك من خلال تقديم مادة الدقيق المدعوم على نفقة السلطة المحلية.

وأشاد وكيل أول محافظة عدن بالدور الذي تلعبه اللجان المجتمعية في متابعة ضبط التسعيره المحددة لها من المحافظة لتخفيف الاعباء على المواطنين، مستمعاً من الحاضرين الى شرح حول عملية توزيع الدقيق والكميات المحدده لكل فرن وطريقة عمل فرق اللجان المجتمعيه والرقابة التموينية التي تتابع بشكل يومي عملية بيع الروتي للافران.