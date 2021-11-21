بتمويل صندوق صيانة الطرق والجسور.. إزالة وازاحة الرمال بالخط الرابط بين محافظتي عدن وأبين

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يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت المؤسسة العامة للطرق والجسور وبتمويل صندوق صيانة الطرق والجسور الادارة العامة- العاصمة عدن إزالة وازاحة الرمال بالخط الرابط بين محافظتي عدن وأبين .

وجاء ازالة الرمال بسبب اجتياحها لخط العلم الممتد من جولة المجاري الى نقطة دوفس في محافظة ابين شرق البلاد مما سبب في ارتفاع الحوادث المرورية المروعة. وقال المهندس نبيل مكي مدير عام الفروع بالصندوق ان ازالة الرمال جاء بتوجهيات من معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس مانع بن يمين حفظه الله وبتعليمات من المهندس معين الماس رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق والجسور. واضاف ان صندوق صيانة الطرق والجسور يعمل بقوة في سبيل انهاء معاناة المسافرين للحد من الحوادث المرورية بسبب الرمال التي أغلقت خط العلم في أبين. وبدوره قال المهندس منذر المساوى مدير مشروع ازالة الرمال بالمؤسسة العامة للطرق والجسور انه نعمل على انهاء معاناة المواطنين. ولفت تحرص المؤسسة الهامة للطرق والجسور الادارة العامة على القيام بدورها في ازالة وازاحة الرمال بتمويل صندوق صيانة الطرق والجسور . لافتا ان وضع الطريق كارثي بسبب اجتياح الكثبان الرملية لها. ونوه ان المؤسسة تعمل المؤسسة على حلها بكل ما اوتيه تحت تمويل واشراف صيانة الطرق والجسور.مشيرا نتمنى تقديم التسهيلات اللازمة لكي تقوم بدورها على اكمل وجه. يذكر ان عمل فتح الطريق الرابط بين محافظتي عدن وأبين بسبب الرمال بداء يوم19 اكتوبر وماتزال مستمرة حتى هذه اللحظة في تصفية الخط من الرمال. صادر عن:وحدة الاعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور الادارة العامة- العاصمة عدن.

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