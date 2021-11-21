10 عمليات.. التحالف يعلن مقتل 40 عنصرا من "الحوثيين"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الأحد، مقتل مسلحين من جماعة الحوثي ، إثر عمليات استهداف في محافظات مأرب والبيضاء والجوف في اليمن.



وقال التحالف، وفقا لتلفزيون "الإخبارية" السعودي الرسمي، إنه "نفذ 10 عمليات استهداف لميلشيا الحوثي في مناطق بمحافظات مأرب والبيضاء، والجوف.

وأضاف: "الاستهدافات دمرت 7 آليات عسكرية، فضلا عن مقتل أكثر من 40 عنصرا إرهابيا".

وذكر التحالف أنه "نفذ 13 عملية استهداف في الساحل الغربي لدعم قوات الساحل (في إشارة إلى القوات المشتركة) وحماية المدنيين".

وأكد على "دعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق اتفاق ستوكهولم (توصلت إليه الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين أواخر 2018)".