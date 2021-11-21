رئيس الوزراء يقوم بزيارة لمحطة حاويات ميناء عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قام رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاحد، ومعه محافظ عدن احمد لملس، بزيارة تفقدية لمحطة حاويات ميناء عدن.



وطاف رئيس الوزراء في أرجاء محطة حاويات ميناء عدن، واستمع إلى شرح من رئيس موانئ خليج عدن محمد امزربه، حول نشاط محطة حاويات ميناء عدن والدور الذي لعبته المحطة في إستقبال الواردات والصادرات، وكذا الشحنات الاغاثية والإنسانية، والجهود المبذولة بدعم من الحكومة لتطوير نشاط الميناء، والخطط المستقبلية.. مشيرا الى ان مستوى الشحن البحري الى الميناء ارتفعت بواقع ١٠٪؜، وهناك تحسن ملحوظ في الايرادات العامة.. مستعرضا نبذة عن مشاريع تطوير الميناء، ومنها تهيئة وتوسيع مدخل الميناء.

وشدد الدكتور معين عبدالملك على ان الميناء يمثل الان البوابة الرئيسية للبلد وشريان حياة لليمنيين، ومن المهم انجاز خطة تطوير وتأهيل الميناء ليتواكب مع الاحتياج لمدينة عدن وكافة المحافظات اليمنية، وضرورة ان يعمل الميناء بطاقته الكاملة للاستجابة لهذا الامر.. مؤكدا على الاستفادة من الموارد المخصصة لتطوير الميناء سواء من الحكومة او المانحين او الصناديق الاقليمية والدولية في اطار رؤية شاملة.

ولفت رئيس الوزراء، الى الدور المعول على تطوير وتاهيل ميناء عدن ليكون رافداً مهماً للدخل القومي، ويحقق النهوض التنموي المنشود لمدينة عدن، واستثمار مكانتها الاقتصادية .. موجها بالتسريع بجهود تنفيذ تطوير وتأهيل ميناء عدن لما يمثله من اهمية وطنية اقتصادية واستراتيجية.