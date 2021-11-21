اجتماع بعدن يناقش تنفيذ المشاريع الممولة عبر المنظمات الأممية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع بعدن كيفية تنفيذ مشاريع المرحلة الأولى الخاصة بمشروع المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



الاجتماع الذي ضم فريق من وزارة الإدارة المحلية ومشروع الاشغال العامة بمحافظتي عدن وابين تطرق إلى معرفة آلية التنسيق المشتركة لتسهيل وإنجاز كافة البرامج والأنشطة المنفذة والتي يتم تنفيذها خلال العام الجاري الممولة عبر الاتحاد الأوروبي، و الترتيبات اللازمة المتبعة في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشاريع .

وأشاد وكيل وزارة الإدارة المحلية عوض مشبح، بدور مشروع الاشغال الذي ينفذ العديد من المشاريع والبرامج الخدمية والتنموية والمتعلقة بالبنية التحتية .. مؤكدا استعداد الوزارة تذليل كافة الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بمشروع المرونة المؤسسية والاقتصادية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

من جانبه أعرب مدير مشروع الاشغال العامة (عدن ،ابين) المهندس محسن السقاف، عن شكره لدور وزارة الإدارة المحلية في إيجاد ومتابعة مشروع المرونة المؤسسية والاقتصادية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الممول عبر الإتحاد الأوروبي.. مؤكدا استعدادهم للتعاون مع السلطات المحلية والمنظمات الاممية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء المنفذين.