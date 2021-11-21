وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني مستجدات الاوضاع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع نظيره البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والارتقاء بها.



وفي اللقاء الذي عقد على هامش الدورة الـ 17 لمؤتمر حوار المنامة استعرض بن مبارك مستجدات الاوضاع في اليمن سياسيا وامنيا واقتصاديا، منوها الى صمود مدينة مارب برجالها وقبائلها ضد الهجمات العدوانية التي تشنها مليشيات الحوثي.. مشيرا الى الانتصارات الكبيرة الذي حققها الجيش الوطني في الساحل الغربي واستعادته لمناطق شاسعة في مناطق حيس والبرح من المليشيات الايرانية .

واكد على اهمية تمسك الحكومة اليمنية باتفاقية الرياض وتوحيد كافة الجهود لمواجهة التحديات وتطبيع الاوضاع الاقتصادية والامنية ومواجهة الخطر الحوثي الذي لا يشكل خطر على اليمن فحسب بل على أمن واستقرار المنطقة عامةً.

وثمن بن مبارك، موقف مملكة البحرين الثابت تجاه الشرعية الدستورية ووحدة واستقرار اليمن ودعمها في شتى المجالات .. معبرا عن تقديره لوزارة الخارجية البحرينية على تقديمها دورات تأهيليه للكادر الدبلوماسي اليمني عبر اكاديمية محمد بن مبارك بن خليفة للدراسات الدبلوماسية.

بدوره جدد وزير الخارجية البحريني، التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم للشرعية الدستورية ووحدة اليمن وامنه وسلامة اراضيه، وحرص بلاده على مساعدة الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية، ودعم كافة الجهود والمبادرات المبذولة لتحقيق السلام الشامل في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا.

حضر اللقاء سفير اليمن لدى البحرين علي حسن الاحمدي ، ورئيس دائرة مكتب وزير الخارجية السفير عبدالقادر محمد هادي.