فعالية لرواد الاعمال بسيئون تزامنا مع الأسبوع العالمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

نظم برنامج حضرموت للتمويل الأصغر لجمعية النهضة الاجتماعية اليوم بسيئون، فعالية رواد الاعمال تزامنا مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال ٢٠٢١، بتمويل شبكة اليمن للتمويل الأصغر.



وفي افتتاح الفعالية اكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، أهمية مبادرات ومشاريع الشباب والتي تساهم في زيادة وتحسين دخل الفرد، ومساندة جهود التنمية.

فيما دعا مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور عبدالله باجهام، المنظمات الى الاهتمام ورعاية المشاريع الانتاجية للفرد عبر اكسابهم المهارات ورفع قدراتهم لتحسين دخل الاسرة وتلبية احتياجات السوق المحلية.