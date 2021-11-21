رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي أمين عام جامعة الدول العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، امس، على هامش مشاركته في مؤتمر "حوار المنامة " في دورته الـ 17 المنعقد بالعاصمة البحرينية المنامة، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.



وأطلع رئيس هيئة الأركان العامة، أمين عام الجامعة العربية، على شرح مفصل عن الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثية الإيرانية بحق أبناء الشعب اليمني بدعم من نظام الملالي في ايران، واستهدافها المستمر للمدن والقرى ومنازل المواطنين وممتلكاتهم بمختلف أنواع الأسلحة وإطلاقها للصواريخ البالستية والطيران المسير على المدن اليمنية وباتجاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتطرق رئيس الأركان، إلى الدور الذي تلعبه جامعة الدول العربية وجهودها المبذولة لدعم الشرعية اليمنية على المستويين الإقليمي والدولي..مشدداً على أهمية بذل المزيد من الجهود خاصة بعدما اتضحت الصورة للمجتمع الدولي أن هذه المليشيات الحوثية الإرهابية لم يعد خطرها مقتصراً على اليمن وحسب بل على المجتمعين الإقليمي والدولي..مؤكداً على اهمية ان تمارس الجامعة العربية الضغط على دول العالم لمنع ايران ومليشياتها من التدخل في الشأن اليمني وإيقاف دعمها ومساندتها للمليشيات الإرهابية التخريبية.

من جانبه ندد الأمين العام للجامعة العربية بالتدخل الإيراني السافر في اليمن ودعمها المستمر للمليشيات الحوثية الإرهابية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية.