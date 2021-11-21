عرمان: مليشيات الحوثي مارست انتهاكات مروعة بحق الأطفال في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان احمد عرمان "ان مليشيات الحوثي تسببت بقتل الطفولة في اليمن بعد ان مارست انتهاكات مروعة بحق الأطفال اليمنيين في تحدي واضح لكل القوانين والمواثيق الدولية والمحلية ".



وأضاف في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للطفل "انه في ظل استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي بحقوق الطفولة قامت باستخدام عشرات الآلاف من الأطفال الذين تصل أعمارهم دون الثامنة عشر في الجبهات منذ انقلابها على السلطة في ٢٠١٤م ."

وأشار الوزير الى ان مليشيات الحوثي استخدمت الاطفال كدروع بشرية واستخدمتهم في النقاط العسكرية ومخبرين .. فضلا عن قصفها العشوائي لعدد من المناطق الآهلة بالسكان والتي راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء كما تسببت الألغام التي زرعتها في المزارع والطرقات والمناطق السكنية في مقتل عدد كبير من الأطفال ومنهم من اصيب بعاهات دائمة وفقد أحد أطرافه أو كليهما دون مراعاة لحياة المدنيين.

وأكد أن استخدام مليشيات الحوثي للمدارس والمنشأت التعليمية وتحويلها إلى معسكرات ومخازن للأسلحة وتدميرها من خلال قصفها العشوائي بالصواريخ وقذائف المدفعية يعد انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على جماعات الحوثي للكف عن هذه الانتهاكات والوقوف بجدية لحماية اطفال اليمن من التصرفات التعسفية وعمليات التجنيد الواسعة وتقديم الدعم للحكومة لمساعدتها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تجنيد الاطفال واستخدامهم في النزاع المسلح .