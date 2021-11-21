وكيل وزارة الخارجية يلتقي سفير كوريا الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش مع سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن تايول كواك، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة الى تنسيق مواقف البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وناقشا مستجدات الأوضاع في اليمن بما في ذلك التصعيد الحوثي المستمر في محافظة مأرب، وتفاقم الوضع الإنساني جراء ذلك وما تقوم به المليشيات من انتهاكات جسيمة بحقوق النازحين من خلال ضرب مخيماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة بالاضافة الى قصف المدن والقري الآهلة بالسكان.

وأشار بجاش الى الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني في كافة الجبهات.. مشيداً بموقف كوريا الداعم للحكومة الشرعية في شتى المجالات.. داعيا الى تقديم مزيد من الدعم الاقتصادي والإنساني للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

بدوره، جدد السفير الكوري التأكيد على موقف بلاده الداعم لأمن واستقرار ووحدة اليمن، ولكل الجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام.