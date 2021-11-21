"مسام"يعقد مؤتمراً صحفياً بعدن ويؤكد نزع واتلاف اكثر من 289 الف لغماً زرعتها المليشيا الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اكد مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، انه تمكن من انتزاع واتلاف اكثر من 289 الف لغماً خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى 19 نوفمبر 2021م زرعتها المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً في مختلف المحافظات.



وأوضح مدير مشروع "مسام" أسامة القصيبي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد، ، بالعاصمة المؤقتة عدن، حول إنجازات "مسام"، بحضور مختلف وسائل الأعلام والقنوات والمواقع الاخبارية المحلية والعربية، أن المشروع يعمل في اليمن للعام الرابع على التوالي..مؤكداً ان المشروع تمكن خلال الفترة من منتصف يوليو 2018 م وحتى 19 نوفمبر الجاري 2021م من نزع واتلاف 97 ألفاً و187 لغماً مضاداً للأليات و 4 ألف و183 لغماً مضاداً للأفراد وكذا إزالة 181 الفاً و 562 ذخيرة غيرة متفجرة و 6 ألف و114 عبوة ناسفة.

وأشار القصيبي إلى أن مشروع مسام يضم خبراء وعاملين ذو خبرة وكفاءة ولديه فرق متحركة وتدخل سريع ومسح فني وفرق إزالة متواجدة في المحافظات المحررة.. مشيراً إلى أن مشروع مسام يعمل بالتنسيق والشراكة مع البرنامج الوطني لنزع الألغام..لافتاً الى أن المشروع نفذ حتى الآن 120 عملية تفجير لمخلفات الألغام.

وقال القصيبي" ان المليشيات الحوثية تعمل على زرع متفجرات مفخخة بأصناف جديدة مختلفة عن السابق، ولها مخاطر كبيرة ونتائج وخيمة بسبب الاثار التي تخلفها وعدم وجود احداثيات وخرائط تحدد مناطق تواجد الألغام سوء القديمة أو الحديثة وجميعاً تشكل عائقاً حقيقاً في الميدان"..منوها بأن عشوائية زراعة الألغام وتمويهها تسبب في سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح.

وأضاف القصيبي "ان مشروع مسام يعمل بجهد وتمويل من المملكة العربية السعودية بهدف تأمين حياة اليمنيين وتطهير أراضيهم من الألغام وتمكينهم من العودة إلى منازلهم ومزارعهم آمنين بعيدا عن خطر الألغام ونتائجها الماساوية".