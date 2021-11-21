"بن مبارك" يؤكد أن انكسار مشروع إيران ببلادنا سيفشل مخططها في المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اعتبر وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، أن انكسار المشروع الإيراني في اليمن سيضمن إفشال مخطط طهران في المنطقة برمتها.



جاء ذلك خلال كلمة "بن مبارك"، اليوم الأحد، في منتدى الأمن الإقليمي "حوار المنامة" المنعقد حاليا في البحرين بحضور دولي واسع.

وقال وزير الخارجية: "مأرب أصبحت ضمن الأولويات الاستراتيجية للنظام الإيراني وأدواته في المنطقة".

وأضاف: "التعامل مع الحرب في اليمن على أنها حربا إقليمية بالوكالة مفهوم خاطئ ينبغي أن يصحح".

ومضى في حديثه، قائلا: "استكمال تنفيذ اتفاق الرياض ركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار".

وتستضيف البحرين في الفترة بين ١٩ و٢١ نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، الدورة الـ١٧ من "حوار المنامة" بمشاركة ٣٠٠ من مسؤولي الدفاع والخارجية والأمن القومي والخبراء الاستراتيجيين من ٥٠ دولة.