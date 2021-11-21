الجيش: تحرير مديرية حيس بالكامل والمشتركة تتقدم باتجاه الجراحي

أعلن الجيش الوطني، فجر اليوم الأحد، استكمال تحرير مديرية حيس، جنوبي الحديدة، والتقدم شمال وشرق المديرية (غربي اليمن).



وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في بيان مقتضب على فيسبوك، أن "مديرية حيس بالكامل تحت سيطرة أبطال القوات المشتركة".



وأوضح أن "القوات المشتركة حررت مناطق جديدة ومواقع حاكمة كانت تستخدمها المليشيات الحوثية الإيرانية لاستهداف المدنيين في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة".



ولفت إلى أن القوات المشتركة واصلت تقدمها شمال مديرية حيس بعد تحرير مناطق واسعة واستراتيجية، كانت تتمركز فيها المليشيات الحوثية الإيرانية.



وأشار إلى مصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيات الحوثية واستعادة عدد من الآليات العسكرية والأسلحة والذخائر المتنوعة بعد أن خلفتها عناصر المليشيات ولاذت بالفرار تحت ضربات الأبطال جنوب محافظة الحديدة.



من جهتها قالت مصادر محلية وميداينة، إن القوات المشتركة استكملت تحرير باقي القرى الشرقية للمديرية؛ وتوغلت إلى أقصى الامتداد الشمالي الشرقي حيث أصبحت تطل تماماً على منطقة (المرير) مركز إدارة أمن مديرية جبل راس.



وفي جهة الشمال الغربي للمديرية، استكملت القوات السيطرة الكاملة على أهم التباب الجبلية في (باب اللفج وامشعوب)بينما تقدمت قوات أخرى على الخط الاسفلتي المؤدي إلى مديرية الجراحي وتجاوزت قرية (المساجد).



وخلال اليومين الماضيين تمكنت القوات المشتركة من تحرير مناطق عدة ومواقع ومرتفعات حاكمة شمال وشرق وجنوب حيس، وقطع خطوط إمداد المليشيا من محافظة إب.

