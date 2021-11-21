هيئة التدريس بجامعة تعز تهدد بالإضراب الشامل على خلفية قضايا مطلبية

هددت نقابة هيئة التدريس بجامعة تعز، بتنفيذ الإضراب الشامل، مقدمة مهلة للحكومة لمدة أسبوعين لتصحيح الأوضاع المالية لمنتسبيها.



وقالت النقابة في بيان لها، وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، إنها ستعطي الحكومة فرصة لتحقيق هذه المطالب حتى تاريخ 4 ديسمبر الشهر القادم لتنفيذ ثمانية مطالب، قبل الإضراب الشامل الذي سيتم تنفيذه ابتداءً من تاريخ 5 ديسمبر المقبل في جميع كليات ومراكز الجامعة.



وعبّرت عن أسفها لعدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات لرفع المعاناة، مشيرةً إلى أن راتب الدكتور وصل إلى 150 دولار (الدولار الواحد = 1500 ريال يمني).



وأكدت النقابة تضامنها المطلق مع الخطوات التصعيدية التي اتخذتها نقابات جامعات حضرموت وسيئون وعدن.



وطالب البيان بإعادة راتب هيئة التدريس إلى قيمته قبل عام 2015، على أن تلتزم الحكومة بالتأمين الصحي لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم، فضلا عن صرف المستحقات المتأخرة من بدل الإشراف على الرسائل العلمية والتفرغ العلمي والساعات الزائدة.



كما طالب بتنفيذ العلاوات السنوية وتسويات وترقيات أعضاء الهيئة مالياً وتسديد رسوم طلاب الدراسات العليا وصرف بدل الطباعة للوافدين داخلياً، بالإضافة إلى إيقاف الاستقطاع الضريبي من رواتب المدرسين.



ودعت النقابة رئاسة الجامعة إلى تخصيص 5 بالمئة من إيرادات الجامعة من النفقة الخاصة والتعليم الموازي للتأمين الصحي، وصرف 50 ألف ريال شهريا لكل عضو هيئة تدريس تضاف إلى راتبه للتخفيف من غلاء المعيشة، وتوفير مواصلات مجانية لطلاب الجامعة والعاملين فيها.

