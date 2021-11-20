التحالف" يعلن مقتل 70 حوثيا بمأرب والبيضاء.. وتنفيذ "عملية نوعية" في صنعاء وصعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية اليوم السبت، مقتل 70 عنصرا من ميليشيا الحوثي، في عمليات نفذها التحالف في محافظتي مأرب والبيضاء.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، عن بيان للتحالف أنه تم ”تنفيذ 15 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية“.

وبحسب البيان، فإن العمليات ”دمرت 11 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي والقضاء على أكثر من 70عنصرا إرهابيا“.

وأمس الجمعة، أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد الركن، عبده مجلي، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية ورجال القبائل ”يحرزون تقدمًا ميدانيًا على حساب ميليشيات الحوثيين في مختلف الجبهات القتالية في محافظات عدة“.

وذكر مجلي في إيجاز صحفي نشره موقع القوات اليمنية المسلحة، ”أن هناك تقدمًا ميدانيًا مهمًا للجيش اليمني في الجبهات الجنوبية من محافظة مأرب، والذي جاء بعد عمليات هجومية ناجحة ضد الميليشيات الحوثية الإيرانية“. وفق قوله.

الساحل الغربي

كما أعلن التحالف اليوم السبت كذلك ”تنفيذ 19 عملية استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين“.