شكرا لبحثكم عن خبر أبين.. صندوق صيانة الطرق يطلع على طرقات دمرها إعصار شاهين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أطلع اليوم فريق هندسي من صندوق صيانة الطرق والجسور الادارة العامة-العاصمة عدن برئاسة المهندس نبيل مكي مدير عام الفروع في الصندوق على أضرار إعصار شاهين بطريق باتيس كُبثّ بمحافظة أبين شرق البلاد.

وخلال الاستقبال رحب المهندس مختار الشدادي مدير عام الوحدة التنفيذية بمحافظة أبين بالفريق الهندسي من صندوق صيانة الطرق والجسور الادارة العامة-العاصمة عدن للاطلاع على طريق باتيس كُبثّ الذي تعرضت لاضرار بالغة جراء إعصار شاهين. وقال الشدادي نثمن الاهتمام الذي يوليه معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس مانع بن يمين والمهندس معين الماس رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق والجسور في سبيل اعادة الاضرار الذي خلفه إعصار شاهين . وتهدف زيارة الفريق الهندسي الى ابين من اجل دراسة وتحديث تصاميم الخط باتيس كُبثّ بمديرية خنفر الذي تأثر بشكل كبير نتيجة اعصار شاهين. وبداء الفريق النزول لاعداد اكثر من مقترح لتفادي اي اضرار مستقبلا نتيجة السيول المتدفقة بسبب الاعصارات التي ستحدث. وتأتي مهمة الفريق الهندسي لدراسة الاضرار الذي تركه الاعصار واعطاء الحلول مستقبلا لتجنب اي اضرار تطال الطريق . وجاءت هذه الزيارة بتوجيهات من الدكتور معين عبدالملك دولة رئيس الوزراء ووزير الاشغال العامة والطرق المهندس مانع بن يمين حفظه الله وبتعليمات من المهندس معين الماس رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق والجسور الادارة العامة-العاصمة عدن لرفع دراسة ومعالجة اضرار السيول الناتجة عن إعصار شاهين بالمحافظة. يذكر ان اعصار شاهين الذي طال المحافظة في شهر اكتوبر من هذا العام أحدث أضرار جسيمة في خط باتيس كُبثّ. ورافق الفريق الهندسي لصندوق صيانة الطرق والجسور كلا من المهندس خالد الحميقاني مدير مكتب الاشغال العامة والطرق في ابين والمهندس مختار الشدادي مدير عام الوحدة التنفيذية بالمحافظة ومنسق عام مشروع طريق باتيس رصد عبدالعزيز شنظور. صادر عن:وحدة الاعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور الادارة العامة- العاصمة عدن.

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