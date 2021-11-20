شكرا لبحثكم عن خبر الجيش اليمني يعلن عن آخر مستجدات المعارك مع الحوثيين في جبهات مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الجيش اليمني المسنود برجال القبائل ومقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، عن آخر مستجدات المعارك مع المتمردين الحوثيين في جبهات محافظة مارب الجنوبية والغربية.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في بلاغ أطلع عليه "المشهد اليمني"، أن مدفعية الجيش دمرت ثلاثة أطقم تابعة لمليشيا الحوثي بمن عليها من عتاد جنوبي المحافظة.

وأشار الى أن مقاتلات التحالف دمرت خمس آليات قتالية أخرى بينها عربة مدرعة.

ولفت إلى أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية دحرت مليشيا الحوثي من عدّة مواقع جنوبي وغرب مارب وكبّدتها خسائر في العتاد والأرواح.

ومساء أمس الجمعة، أعلن الجيش مصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيا الحوثية وتدمير عدد من الآليات والمعدات القتالية، بنيران أبطال الجيش وبغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية على امتداد جبهات القتال غرب وجنوب المحافظة النفطية والمكتظة بمئات الالاف من النازحين.