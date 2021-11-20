شكرا لبحثكم عن خبر استشهاد أركان حرب لواء ”حراس الجمهورية” بعملية إجرامية للحوثيين (الاسم الصورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استشهد أحد القيادات البارزة من "" القوات التي يقودها العميد ، بعملية إجرامية نفذتها الانقلابية في جبهة .

وأكدت مصادر عسكرية وميدانية، استشهاد العقيد ركن "شهاب محمود" أركان حرب اللواء الثالث حراس الجمهورية، المرابط في مديرية الوازعية بمحافظة (جنوبي غرب اليمن).

وبحسب المصادر فإن العقيد محمود استشهد نتيجة، سقوط الصاروخ البالستي الذي أطلقته مليشيا الحوثي الإجرامية الى وادي رين بمديرية الوازعية، فيما سقط عدد من الجرحى جراء القصف الحوثي.