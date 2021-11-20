شكرا لبحثكم عن خبر قيادي في حزب المؤتمر يدعو الحوثيين لضرب الإمارات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعا القيادي البارز، في حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني، ياسر اليماني، مليشيا الحوثي الانقلابية إلى ضرب دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انهيار المليشيات الحوثية في مختلف الجبهات القتالية باليمن، وتنفيذ التحالف العربي لدعم الشرعية، عمليات عسكرية نوعية ضد أهداف عسكرية مشروعة لمليشيا الحوثي في عدة محافظات.

وكتب القيادي المؤتمري "اليماني"، في تغريدة مخاطبا مليشيا الحوثي: "‏اطرقوا راس الحيه بابوظبي ودبي واعرفوا امور".

مشيرا بذلك إلى أن ضرب مليشيا الحوثي للإمارات، قد يغير في مسار المعركة لصالح المليشيات، ويخفف عنها من الضربات الجوية المكثفة التي ينفذها التحالف العربي.