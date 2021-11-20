شكرا لبحثكم عن خبر إشهار مرتقب لصندوق تنموي بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - برعاية السلطة المحلية ودعم وتمويل رجال المال والأعمال والبيوت التجارية

كشفت مصادر مطلعة عن استعدادات وتحضيرات مكثفة لإشهار صندوق التنمية لرجال المال والأعمال والبيوت التجارية في العاصمة عدن.

ولفتت المصادر إلى أن هذا الكيان سيكون بمثابة مظلة تشاركية جامعة، لعدد كبير من التجار ورجال المال والأعمال وتحت رعاية وتنسيق وإشراف السلطة المحلية في العاصمة عدن.

ونوهت المصادر إلى أن اللجان التحضيرية شارفت على وضع اللمسات الأخيرة الخاصة بالاشهار، الذي سيشارك فيه أكثر من 100 شخصية من كبار التجار وممثلين عن الشركات التجارية الذين أكدوا حاجتهم واستعدادهم لترتيب وانشاء هذه المظلة لتكون رافدا قويا للسلطات المحلية بالعاصمة عدن وداعما ومعززا ومشاركا معها في تبني وتغطية وتمويل المشاريع التنموية والخدمية والإنسانية، بحيث تصبح ورشة عمل تنموي وخدمي تسهم في استعادة الوجه الحضاري للعاصمة عدن وتوفر استقرار دائم ومستدام.

وتوقعت المصادر أن يكون موعد إشهار الصندوق نهاية هذا الأسبوع في مدينة عدن بمشاركة وحضور رسمي ويحظى بتغطية واسعة من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة المحلية والخارجية.