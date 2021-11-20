شكرا لبحثكم عن خبر بيان للجيش من مأرب بشأن دحر الحوثيين ومعارك عنيفة بدعم مباشر من التحالف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تخوض، في هذه الأثناء، قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وبإسناد طيران التحالف العربي لدعم الشرعية معارك هي الأعنف ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في الجبهات الجنوبية بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في بيان اطلع عليه "المشهد اليمني"، إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة وإسناد مباشر من طيران التحالف تخوض معارك عنيفة في جبهات القتال الجنوبية بمأرب.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن المعارك مستمرة لدحر المليشيات الحوثية الإيرانية من جبهات القتال جنوب محافظة مارب.

‏وفي وقت سابق، أعلن الجيش الوطني دحر مليشيا الحوثي الإيرانية من عدّة مواقع في جبهة الجوبة جنوبي محافظة مأرب.

وأكد دك طيران تحالف دعم الشرعية، تعزيزات المليشيات الحوثية، ويكبّدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح في الجبهة ذاتها.