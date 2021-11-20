شكرا لبحثكم عن خبر هددوا بالتصعيد .. ”الحوثيون” يعلنون عن هجوم جديد على ”أرامكوا” ومطارات سعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن المتمردين الحوثيين، مساء اليوم السبت، عن شن هجوم جديد على "أرامكوا" ومطارات سعودية.

وذكر المتحدث باسم الحوثيين، يحي سريع، في بيان تابعه "المشهد اليمني"، أنه تم استهداف قاعدة الملك خالد الجوية ومطاري أبها والملك عبدالله ومصافي أرامكو بجدة بطائرات مسيرة.

وأفاد بأن جماعته استهدفت قاعدة الملك خالد بالرياض بـ 4 طائرات مسيرة وقصفت أهداف عسكرية في مطار الملك عبدالله بجدة.

ولفت الى أنه تم قصف مصافي أرامكو في جدة بـ 4 طائرات مسيرة، أيضاً.

وتحدث عن قصف أهداف عسكرية بمطار أبها ونجران وجيزان بـ 6 طائرات مسيرة.

وهدد بمواجهة ما اسماه بـ"التصعيد بالتصعيد" حتى يتوقف الحرب ويرفع الحصار.

ولم يصدر إعلان من التحالف العربي بشأن هجوم الحوثيين.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن مساء أمس السبت، عن تدمير ثلاث طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية، مؤكدا بدء تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد.

كما كشف التحالف عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية انطلقت من مطار صنعاء.

وأعلن التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، اليوم السبت، إنه نفّذ 15 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وأوضح في بيان، بأن عملياته الجديدة دمرت 11 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي، إضافة إلى خسائر بشرية تجاوزت 70 عنصرًا إرهابيًّا.

وأشار إلى أنه نفذ 19 عملية استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين والعمليات، استهدفت مركز قيادة وسيطرة، وموقعًا لتخزين وتوجيه الطائرات المسيرة ونقاط إمداد وتموين.

يأتي ذلك بالتزامن مع تقدمات ميدانية يحرزها أبطال الجيش اليمني والقوات المشتركة في محافظات مارب والحديدة وتعز.