شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو.. القوات المشتركة تسيطر على أولى مناطق محافظة إب.. وتحرر مناطق لم تصلها منذ 7 سنوات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر ميدانية وعسكرية، سيطرت القوات المشتركة على "جبل عمر" وسلسلة جبال الأعوج، أولى مناطق العدين بمحافظة إب، كما تمكنت من قطع خط حيس - العدين بمحافظة إب الذي يُعد أهم خط إمداد لعناصر الميليشيا الحوثية في مناطق جنوبي الحديدة والريف الغربي لتعز.

وأشارت إلى أن جبل عمر، الذي اندحرت منه ميليشيا الحوثي، يطل على الخط الاسفلتي الذي يربط بين حيس ومنطقة المحجر وصولاً إلى مصنع الطوب.

وأكدت المصادر مصرع قناصة حوثيين كانوا يتمركزون في هذا الجبل الاستراتيجي والتلال المطلة على الخط، بنيران القوات المشتركة خلال معركة تحريره.

وذكرت أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من مليشيات الحوثي، فيما لاتزال المعارك مستمرة وسط تقدم للقوات المشتركة وانهيارات في صفوف المليشيات الإيرانية.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر متعددة، سيطرت القوات المشتركة، على عدد من المناطق في الساحل الغربي، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن هجوما واسعا من عدة محاور نفذته وحدات نوعية تكلل بتطهير مناطق (سقم، والمحجر، والجبلين) ومناطق استراتيجية شرق وشمال وشمال غرب حيس، ظلت تتمركز فيها المليشيات الحوثية طيلة ال 7 سنوات الماضية.

وأكد تحرير مساحات واسعة من المناطق المستهدفة والتمركز فيها، فيما لاذت مليشيات الحوثي بالفرار بعد خسائر بشرية ومادية في صفوفها أثناء الاشتباكات وأخرى بضربات مدفعية القوات المشتركة وطيران التحالف العربي.