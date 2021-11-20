شكرا لبحثكم عن خبر ضربة جديدة للحوثيين وسقوط مديرية بالكامل وقطع شريان المليشيات في الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سيطرة القوات المشتركة، صباح اليوم السبت، على مديرية حيس بالكامل، جنوبي محافظة الحديدة.

وقالت مصادر إعلامية إن القوات المشتركة سيطرت بشكل كامل على مديرية حيس، وعدد من مناطق مديرية الجراحي جنوبي الحديدة، خلال الساعات الماضية.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لقوات المشتركة بمديرية حيس، وقال ناشطون إن القوات دخلت إدارة الأمن في حيس بعد طرد مليشيا الحوثي منها.

وأكدت المصادر أن القوات المشتركة، تمكنت من قطع شريان الإمداد والخط الرابط لمحافظة الحديدة بمحافظتي اب وتعز والسيطرة على مفرق حيس (مثلث سقم) الرابط بين مديرية حيس بمديريتي مقبنه وشرعب الرونة ومدخل لمنطقة الحصب في محافظة تعز.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيات كانت قد استحدثت منفذًا جمركيًا حيث يربط بين ثلاث محافظات.

ويوم أمس الجمعة، سيطرت القوات المشتركة على عدد من مناطق مديرية حيس، لأول مرة منذ انقلاب مليشيا الحوثي قبل 7 سنوات.