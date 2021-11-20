شكرا لبحثكم عن خبر بعد خسارتها مناطق هامة في الحديدة.. مليشيا الحوثي تعلن أقوى رد ضد الحكومة الشرعية والتحالف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توعدت مليشيا الحوثي بضربات عنيفة ردًا على ما وصفته بـ ‘‘التصعيد’’ ضدها في عدد من الجبهات.

وخسرت مليشيا الحوثي مناطق جديدة بمحافظة الحديدة، خلال معارك يوم أمس الجمعة، ووصلت القوات الموالية للحكومة إلى مناطق لم تصلها منذ انقلاب المليشيات في 2014.

وردًا على ذلك، توعدت المليشيات على لسان القيادي البارز حسين العزي، بتصعيد مضاد باستخدام كافة قواتها.

وأضاف العزي: ‘‘لقد بدأوا هذه المرحلة واختاروها هم وليس نحن لكن المؤكد أكثر من أي مؤكد آخر هو أننا بإذن الله من سيحدد متى وكيف تنتهي هذه المرحلة التصعيدية التي جاءت لتعكس تخبطهم المثير للشفقة’’.

وفي وقت سابق، قال العزي: ‘‘إن دول التحالف دشنت موجة جديدة من العمليات العسكرية ضد جماعته، جوا وبرا في مناطق متفرقة باليمن، بما في ذلك محافظة الحديدة’’.

وزعم القيادي الحوثي، أن التصعيد العسكري للتحالف ضد المليشيات، يأتي كنوع من الاستجابة الفورية لتوجهات أمريكا وتصريحات مسؤوليها ضد جماعته واخرها تصريحات مبعوثها إلى اليمن.

وأضاف : "هذا التصعيد يثبت من جديد عدوانية واشنطن ويكشف عن عجزها في إخفاء موقفها المعيق للسلام في اليمن رغم تظاهرها بعكس ذلك بداية صعود بايدن".

واختتم القيادي الحوثي بقوله: "وبما أن المبعوث الأمريكي الخاص باليمن هو من دعى لهذا التصعيد وحرض عليه فهذا يكفي لإدراك أن أمريكا لاتستطيع إلا أن تكون مصدرا للحروب والمآسي وليس مصدراً للسلام".