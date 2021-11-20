شكرا لبحثكم عن خبر طيران التحالف ينفذ 13 عملية نوعية في صنعاء وصعدة ومارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، مساء اليوم السبت، تنفيذ عملية نوعية بصنعاء وصعدة ومأرب دمرت 13 هدفا عسكريا لمليشيا الحوثي.

وأكد "التحالف"، في بيان، أن الأهداف التي تم استهدافها شملت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي واتصالات لإطلاق المسيرات.

وأشار إلى أن العملية النوعية بصنعاء وصعدة ومأرب هيأت البيئة العملياتية للاستجابة الفورية للتهديدات.

وفي ذات السياق، أعلن المتمردين الحوثيين، مساء اليوم السبت، عن شن هجوم جديد على "أرامكوا" ومطارات سعودية.

وذكر المتحدث باسم الحوثيين، يحي سريع، في بيان تابعه "المشهد اليمني"، أنه تم استهداف قاعدة الملك خالد الجوية ومطاري أبها والملك عبدالله ومصافي أرامكو بجدة بطائرات مسيرة.

وأفاد بأن جماعته استهدفت قاعدة الملك خالد بالرياض بـ 4 طائرات مسيرة وقصفت أهداف عسكرية في مطار الملك عبدالله بجدة.

ولفت الى أنه تم قصف مصافي أرامكو في جدة بـ 4 طائرات مسيرة، أيضاً.

وتحدث عن قصف أهداف عسكرية بمطار أبها ونجران وجيزان بـ 6 طائرات مسيرة.

وهدد بمواجهة ما اسماه بـ"التصعيد بالتصعيد" حتى يتوقف الحرب ويرفع الحصار.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن مساء أمس السبت، عن تدمير ثلاث طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية، مؤكدا بدء تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد.

كما كشف التحالف العربي عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية انطلقت من مطار صنعاء.