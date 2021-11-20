رئيس هيئة الأركان يشارك في القمة الأمنية الـ17 من حوار المنامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يشارك رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، على رأس وفد رفيع، في القمة الأمنية الـ17 من حوار المنامة 2021، والذي ينعقد في العاصمة البحرينية خلال الفترة من 19 وحتى 21 نوفمبر الجاري.



وكان في إستقبال رئيس هيئة الأركان العامة لدى وصوله، القاعدة الجوية في المنامة، قائد القوات الجوية البحرينية، اللواء الركن حمد عبدالله حمد، وسفير بلادنا لدى مملكة البحرين الشقيقة الدكتور علي الأحمدي، والملحق العسكري العميد الركن أحمد لاهب .

ومن المتوقع أن يلتقي الفريق صغير بن عزيز على هامش القمة التي ستناقش عدد من الموضوعات عدد من الموضوعات أبرزها الميلشيات، والصواريخ وانتشار الأسلحة النووية، بالقيادات العسكرية في قوة دفاع البحرين، من أجل بحث تعزيز علاقات التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين .

يرافق الفريق صغير بن عزيز في الزيارة، مدير عام ديوان وزارة الدفاع، العميد الركن علي محسن الحارثي، والملحق العسكري في الرياض العميد الركن يحيى الوعيل، ومدير دائرة الشئون الدولية العميد الركن عبدالله المقطري، وركن التوجيه المعنوي في العمليات المشتركة العميد خالد القارني.