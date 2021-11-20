اختتام دورة لجمع البيانات وإدارة المعلومات بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اختتمت بالمكلا دورة جمع البيانات وإدارة المعلومات التي أقامتها الإدارة العامة لبحوث التنمية والتدريب بديوان المحافظة، ضمن مشروع الصمود ودعم المشاركة المجتمعية التابع لوكالة التنمية الألمانية بالشراكة مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت.



وفي حفل اختتام الدورة أعرب المدير العام لإدارة البحوث والتنمية والتدريب بساحل حضرموت الأستاذة مارينا عوض الجوهي عن سعادتها بمخرجات هذه الدورة التي ترتقي بقدرات موظفي السلطة المحلية في جمع البيانات وتحديثها بطرق علمية وأن يعكس المتدربون ما تلقوه من معلومات وخبرات في واقعهم العملي وتطويرهم من خلال التدريب والتأهيل.

واستهدفت الدورة المتدربين في الإدارة المحلية واللجان المجتمعية من مديرية غيل باوزير واستمرت الدورة لخمسة أيام تلقى خلالها المتدربون محاور حول أهمية جمع البيانات وأنواعها وطرق جمعها ومصادرها وتحصيل أنواع العينات وعرض الجداول وغيرها من المعلومات.