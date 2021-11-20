شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر " محمد طه مصطفى" يسلم خارجية لوكسمبورج ملف عن جرائم ميليشيا الحوثي في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش سفير اليمن غير المقيم في لوكسمبورج محمد طه مصطفى مع مديرة الإدارة السياسية السفيرة فيرونيك دوكندورف ومفوضة حقوق الإنسان ومنسقة المساءلة الدولية والهجرة بوزارة خارجية لوكسمبورج السفيرة آن جودرت، المستجدات على الساحة اليمنية واستمرار ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في عدوانها على محافظة مأرب التي تضم حوالي ثلاثة ملايين نازح داخلي وضرب المخيمات ومدينة مأرب بالصواريخ والمسيرات المفخخة.



وأوضح مصطفى ان ممارسات وهجمات ميليشيا الحوثي تسببت في استشهاد العشرات وجرح المئات من النازحين والمقيمين، وسلم المسئولتين ملفاً كاملاً عن الجرائم التي ترتكبها تلك الميليشيات.. مؤكداً حرص الحكومة على السلام وترحيبها بتعيين المبعوث الجديد للأمم المتحدة ورفض ميليشيات الحوثي لأي مبادرات لوقف الحرب.

فيما أكدت المسئولتان استمرار الدعم المباشر للوكسمبورج ومن خلال الاتحاد الأوربي لإحلال السلام وتقديم المساعدات للمنظمات الدولية العاملة في اليمن لتخفيف معاناة المواطنين .