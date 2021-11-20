مجلي يؤكد أن الجيش الوطني مستمر في تحقيق الانتصارات على مختلف الجبهات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اكد الناطق باسم الجيش الوطني العميد الركن عبده مجلي أن الجيش أحرز تقدمات مهمة في الجبهات الجنوبية من محافظة مأرب في عمليات هجومية ناجحة ضد مليشيا الحوثي الإيرانية.



وأوضح ان العمليات شملت جبهات عدة منها "ملعا، وأم ريش والعمود وذنة" انتهت باستعادة مواقع مهمة واستنزفت المليشيا على نحو كبير في قدراتها القتالية.

وقال ان المعارك الهجومية والأعمال التعرضية أسفرت أيضاً عن مقتل العشرات من تلك العناصر الإرهابية، والقبض على أعداد منها، كما تم استعادة أطقم قتالية وكميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر.

وفي الجبهات الغربية لمحافظة مأرب، أكد الناطق الرسمي للجيش، إحباط عدد من الهجمات للمليشيا، وتكبيدها خسائر في العتاد والأرواح.. مشيراً إلى أن قوات الجيش في جبهة صرواح نفذت عدداً من الهجمات والكمائن الناجحة ضد عناصر المليشيات الحوثية الانقلابية وكبدتها خسائر في الأرواح والمعدات.

وأجمل العميد مجلي خسائر المعارك الأخيرة أوساط المليشيا بأنها بلغت 9 عربات مدرعة، و7 أطقم قتالية ومدفع 23م/ ط، وعربة BMB.. مؤكداً أن ذلك دمرته مدفعية الجيش والتي نفذت سلسلة من الضربات الموجعة للعدو، ودمرت تحصيناته.

وتابع "دمر الطيران المقاتل لدول تحالف دعم الشرعية بعشرات الغارات والاستهدافات الجوية مدفعين 23 م/ ط وعربتين BMB ومخزن أسلحة و10عربات مدرعة و12 طقماً قتالياً، كانت تحمل أسلحة ومعدات وتعزيزات للمليشيات الحوثية.

ولفت إلى أن قوات الجيش في محور تعز تواصل تنفيذ الهجمات النوعية في منطقتي حذران والصياحي، غرب مدينة تعز، وذلك على مواقع تمركز المليشيات الحوثية.. مشيراً إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن تحرير مواقع عدة وإلحاق الخسائر في صفوف المليشيات.

إلى ذلك أكد ناطق الجيش ضمن إيجازه الصحفي أن الجيش والمقاومة في جبهات بيحان وعسيلان بشبوة، نفذا هجوماً مضاداً على المواقع التي كانت تتمركز فيها المليشيات الحوثية الإيرانية.

وأضاف "حققت قواتنا التقدمات على الأرض تم خلالها القضاء على العشرات من عناصر المليشيات الحوثية في جبال بيحان وعسيلان".. مؤكداً أن طيران التحالف ومدفعية الجيش تمكنا من تدمير 5 عربات مدرعة و6 أطقم قتالية ومعدات وأسلحة تابعة للمليشيات الحوثية، في هذه الجبهات".