شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاجهزة الأمنية في حضرموت تضبط مطلوب متهم بالإعتداء على منازل في تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية، امس القبض على مطلوب أمنياً في احد النقاط الأمنية بمحافظة حضرموت ، على ذمة قضية تفجير قنابل وإطلاق النار على احد المنازل في محافظة تعز.



وأوضح مصدر أمني مسؤول وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ضبط المطلوب (م.ن.أ ) جاء بعد أن تلقت عمليات القيادة والسيطرة في وزارة الداخلية برقية من شرطة محافظة تعز للقبض عليه كونه متهم بواقعة تفجير قنابل وإطلاق النار على منزل أحد موظفي السلطة المحلية بمحافظة تعز مطلع الشهر الجاري .. لافتاً إلى أنه على ضوء ذلك قامت إدارة القيادة والسيطرة بالوزارة بالتعميم على المطلوب والمتابعة والبحث حتى تم ضبط المتهم في أمن وشرطة ساحل حضرموت.

وأكد المصدر، إن الأجهزة الأمنية قامت بكافة الإجراءات القانونية والتحفظ على الجاني للتحقيق معه وإستكمال ملف القضية وإحالته للقضاء...منوهاً باليقظة والحس الأمني والمتابعة لإدارة القيادة والسيطرة بالوزارة و للأجهزة والنقاط الأمنية بامن وشرطة ساحل حضرموت التي ساعدت في ضبط المطلوب.