بلادنا تشارك في افتتاح مؤتمر الأمن الإقليمي حوار المنامة في دورته 17

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في افتتاح مؤتمر الأمن الإقليمي حوار المنامة في دورته السابعة عشرة، الذي انطلقت أعماله مساء امس، وتنظمه وزارة الخارجية البحرينية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية "آي آيإس إس" ومقره في لندن.



وتناقش القمة التي تمتد طيلة 3 أيام، قضايا تتعلق بالسياسة الأمنية والخارجية، بالإضافة إلى التحديات الأمنية الأكثر إلحاحًا في الشرق الأوسط، كما يشجع الحوار منذ بدايته على المناقشات العابرة للحدود حول الموضوعات الأكثر صلة بالتحديات الأمنية الإقليمية والعالمية.

كما تعتبر قمة المنامة الأولى من نوعها بالشرق الأوسط، وتجمع وزراء دفاع ووزراء خارجية ومستشاري الأمن القومي ورؤساء جيوش ومخابرات، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والاكاديميين ورجال الأعمال.

وفي الافتتاح رحب الدكتور جون جابمان المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية للشرق الأوسط (IISS)، بالمشاركين في المؤتمر من وزراء وكبار المسؤولين، مشيدا باستضافة مملكة البحرين للمؤتمر على مدى سبعة عشر دورة.