التحالف يُنفذ 28 استهدافا ضد "الحوثي" خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف ينفذ 28 استهدافا ضد الحوثي خلال 24 ساعة

السبت 20 نوفمبر 2021

الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الجمعة، تنفيذ 28 استهدافًا لمليشيات "الحوثي" في محافظتي مأرب والبيضاء باليمن خلال 24 ساعة.



كما أعلن التحالف في بيان "مقتل أكثر من 100 عنصر إرهابي وتدمير 19 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي تابعة لمليشيات الحوثي".

وذكر التحالف أيضا "نفذنا 7 عمليات استهداف بالساحل الغربي لحماية قوات الساحل والمدنيين".

وتابع "الحوثيون يفشلون في إطلاق صاروخين باليستيين من جنوب صنعاء"، لافتا إلى سقوط الصاروخين الباليستيين بالداخل اليمني بعد إطلاقهما.

وأضاف "الحوثيون اتخذوا الأعيان المدنية والمدنيين دروعًا بشرية بقرية ضبر اليمنية خلال عملية إطلاق الصاروخين الباليستيين".

وكثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مأرب خلال الفترة الأخيرة، في مسعى لإنقاذ المحافظة التي تتعرض لحصار خانق من قبل المليشيات.

وبدأ التحالف عمليات عسكرية نوعية قبل أسابيع، استهدفت عناصر ومعدات مليشيات الحوثي الانقلابية خاصة على جبهة مأرب في مسعى لتخفيف الحصار المفروض من قبل مليشيات الحوثي على مدن المحافظة.