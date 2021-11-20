عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يعلن تدمير ٤ طائرات مسيرة حوثية مفخخة

السبت 20 نوفمبر 2021

الخليج 365

أعلن التحالف العربي، مساء الجمعة، تدمير ٤ طائرات مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية.



وفي البداية، قال التحالف في بيان إن الدفاعات دمرت ٣ طائرات مسيرة حوثية باتجاه جنوب السعودية.

وبعد وقت قصير، قال التحالف في بيان جديد، "دمرنا طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية انطلقت من مطار صنعاء".

كما أعلن التحالف في البيان ذاته، بدء عملية نوعية للتعامل مع مصدر التهديدات.

وصعدت المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران من هجماتها على السعودية مستهدفة المدنيين العزل في جريمة طالما استحضرت تنديدا خليجيا وعربيا ودوليا، في ظل ضرب جماعة الحوثي بمحاولات السلام عرض الحائط.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تنفيذ 28 استهدافًا لمليشيات "الحوثي" في محافظتي مأرب والبيضاء باليمن خلال 24 ساعة.

كما أعلن التحالف في بيان "مقتل أكثر من 100 عنصر إرهابي وتدمير 19 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي تابعة لمليشيات الحوثي".

وتابع "الحوثيون يفشلون في إطلاق صاروخين بالستيين من جنوب صنعاء"، لافتا إلى سقوط الصاروخين البالستيين بالداخل اليمني بعد إطلاقهما.

وأضاف "الحوثيون اتخذوا الأعيان المدنية والمدنيين دروعًا بشرية بقرية ضبر اليمنية خلال عملية إطلاق الصاروخين الباليستيين".