القوات المشتركة تسيطر على مناطق استراتيجية جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أحرزت القوات اليمنية المشتركة، المدعومة من التحالف العربي، اليوم الجمعة، تقدمًا ميدانيًا على حساب ميليشيات الحوثيين، بعد ساعات متواصلة من المعارك العنيفة جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية، إن وحدات عسكرية من ألوية العمالقة والمقاومة التهامية، المنضوية تحت القوات اليمنية المشتركة، تمكنت اليوم الجمعة، من السيطرة على مناطق عدة بمديرية حيس، جنوبي الحديدة، بينها مناطق ”الجبلين، المحجر وسقم“، ومناطق أخرى شمال غرب المديرية، بعد هجوم واسع نفذته القوات اليمنية المشتركة من محاور عدة.