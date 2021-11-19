شكرا لبحثكم عن خبر النائب الاصلاحي شوقي القاضي يتعرض للطرد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

احتج النائب في البرلمان شوقي القاضي على قرار ازالته من جروب الواتس اب الخاص بمجلس النواب.

وقال القاضي إنه تمت ازالته من الجروب بسبب مطالبته بالتحقيق في تدهور الاوضاع في البلاد.

واضاف بالقول:'وأخيراً

اتفقت قيادات أحزابنا وكتلنا البرلمانية (المؤتمر والإصلاح والناصري) على توجيه نقد حاد اللهجة للنائب/ شوقي القاضي وعلى إزالته من مجموعة الواتساب التابعة للمجلس، وقريباً ـ إن شاء الله ـ سيعملون على عقد جلسة للبرلمان لرفع الحصانة عنه وربما محاكمته واتهامه بالخيانة العظمى.

والسبب أن النائب كرر وكتب لهيئة رئاسة المجلس ولرؤساء الكتل البرلمانية رأياً ناقداً عما آلت إليه أوضاع اليمن، وطالبها ويطالبها على الدوام بتشكيل لجان المجلس وعقد لقاءات ولو عبر الزوم، كما يوجه اتهامه للرئيس هادي ونائبه محسن ويسميهم #موميا_الشرعية، وكذلك لقيادات الأحزاب السياسية التي لولا مكايداتها وانبطاحها لما وصلنا إلى هذا الدمار والانهيار، ويطلق عليهم #أحزاب_الرايات_الحمراء (وهو تشبيه دقيق للذين يسوِّقون أنفسهم لدول الإقليم على حساب اليمن وسيادته ومستقبله) وكذلك للتحالف الذي غدر وانحرف في مواجهة #مليشيا_الحوثي السلالية العنصرية الإرهابية.

أخيراً

أشكر قيادات الأحزاب الثلاثة التي أعادت إلينا الأمل بأنه يمكن أن تتوحد على قضية بعد أن كنا يائسين من تحركها لصالح اليمن وفعل شيء من خلال مكونها الميِّت #التحالف_الوطني_للأحزاب.