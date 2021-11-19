شكرا لبحثكم عن خبر أسرة عفاش تؤكد عودة أحمد علي عبدالله صالح لحكم اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكدت أسرة الرئيس السابق علي عبدالله صالح عودة أحمد علي عبدالله صالح لحكم اليمن. وتزايد الحديث مؤخرا عن عودة مرتقبة لنجل صالح مجددا الى الساحة السياسية. وقال صخر علي عبدالله صالح ان شقيقه يعود الى الساحة السياسية. واضاف بالقول على تويتر:"‏سيعود إلى الخارطة مجدداً فسجلة نظيف لم تتلطخ يده بالدماء والفساد بل هو مشروع لدوله عصرية وحكومة وطنية. وأحمد علي عبد الله صالح هو سفير اليمن السابق في الإمارات من 2013 حتى 2015 هو أكبر أولاد الرئيس السابق علي عبد الله صالح كان قائد الحرس الجمهوري اليمني لمدة 8 سنوات حتى قام الرئيس هادي بإلغاء الحرس ودمج وحداته في تشكيلات الجيش المختلفة خلال عملية هيكلة الجيش، وكان قائد القوات الخاصة

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