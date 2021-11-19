عاجل.. تعليق جديد مجلس التعاون الخليجى حول الأزمة اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 نوفمبر 2021

أكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقف الثابت لمجلس التعاون بدعم الشرعية لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وفق بيان صحفى للمجلس. وأكد حرص دول مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية، اليوم الجمعة، بالعاصمة البحرينية، وذلك على هامش مشاركة معالي الأمين العام في النسخة 17 لحوار المنامة.

