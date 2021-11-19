التحالف العربي: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي استهدف مدينة جازان السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 نوفمبر 2021

أعلن التحالف العربي في اليمن أنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي استهدف المدنيين في مدينة جازان الواقعة في أقصى الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية.



وأفاد التحالف - في بيان أوردته قناة (الإخبارية السعودية) اليوم الجمعة، بأن عملية الاعتراض جاءت في أعقاب رصد نشاط وتحركات مشبوهة لأعمال عدائية من مطار صنعاء الدولي.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه تحالف دعم الشرعية في اليمن عن أن قواته تمكنت من تدمير220 لغما بحريا، مؤكدا أن هذه الألغام تشكل خطرا كبيرا على الملاحة البحرية وحركة السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وتواصل العناصر الحوثية محاولاتها لاستهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة العربية السعودية، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية.

وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن اعلن تنفيذ عملية واسعة على أهداف عسكرية مشروعة استجابة للتهديد الباليستي والطائرات المسيرة بعد المحاولة البائسة الحوثية لاستهداف مطار أبها الدولي.

وأوضح التحالف في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية أمس الخميس، أنه تم تنفيذ ضربات جوية شملت أهدافا بمحافظات صنعاء وذمار وصعدة والجوف.

وأشار إلى أنه تم تدمير ورش ومخازن للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومنظومات اتصالات.

وأكد التحالف العربي أن العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن في وقت سابق أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة حوثية مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه مطار أبها الدولي.