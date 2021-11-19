اليمن تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات الحوثية في القطاع الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 نوفمبر 2021

طالبت المتحدثة باسم وزارة الصحة اليمنية إشراق السباعي، المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها المليشيات الحوثية في القطاع الصحي في البلاد.



وأدانت السباعي ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الجمعةـ إجبار المليشيات الحوثية الأطباء والكادر التمريضي في مستشفى الثورة على العمل بدون أي مقابل مادي، وتهديدهم بالاعتقال أو السجن أو الفصل من العمل في حال تقديم الخدمات الصحية للمواطنيين اليمنيين.

وأشارت إلى أن مستشفى الثورة تعد واحدة من أهم المستشفيات في العاصمة صنعاء لاحتوائها على أكبر أقسام جراحة القلب وزراعة الاعضاء، واصفة الوضع داخل المستشفى بأنه سىء للغاية.

وأعربت المتحدثة باسم وزارة الصحة اليمنية، عن أملها في أن يعود الأمن والاستقرار في اليمن، وتعود الرعاية الصحية في متناول جميع المواطنيين اليمنيين.

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي نظم فيه الأطباء والكادر التمريضي بمستشفى الثورة في العاصمة صنعاء وقفة احتجاجية للمطالبة بضرورة وقف التهديدات والانتهاكات الحوثية المستمرة على حقوقهم".