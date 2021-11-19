التحالف العربي: رصدنا نشاطا وتحركات مشبوهة في مطار صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إن مطار صنعاء تحول لثكنة عسكرية لإطلاق العمليات العدائية العابرة للحدود.



وأوضح التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، في وقت متأخر من ليل الخميس: ”رصدنا نشاطا وتحركات مشبوهة لأعمال عدائية من مطار صنعاء الدولي“.

جاء ذلك بعد يوم من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

ووصف التحالف، ليل أمس الأربعاء، محاولة استهداف المطار، بأنها ”تصعيد ومحاولات عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان“.

وأكد التحالف ”اتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود“، مشددا على أن ”المطارات المدنية والمدنيين خط أحمر، وسنضرب بحزم في إطار القانون الدولي الإنساني“.

وعقب ذلك بساعات قليلة، أعلن التحالف تنفيذ ”عملية واسعة“ ضد أهداف عسكرية في محافظات يمنية، شملت منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.