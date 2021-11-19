شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الأمن يدين استيلاء الحوثيين على مجمع سفارة أمريكا بصنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعرب مجلس الأمن الدولي، ليل الخميس، عن إدانته لاستيلاء ميليشيات الحوثيين في اليمن، على مجمع السفارة الأمريكية السابق في صنعاء.



وقال المجلس في بيان نشره حساب السفارة الأمريكية في اليمن على تويتر، إن مجلس الأمن ”يدين بأقوى العبارات، عملية الاستيلاء والاختراق الأخيرة والمستمرة للمجمع الذي كان يستخدم سابقا كسفارة للولايات المتحدة في صنعاء، من قبل الحوثيين، واعتقال العشرات من الموظفين المحليين“.

وطالب أعضاء مجلس الأمن بـ“انسحاب فوري لجميع عناصر الحوثيين من المجمع، والإفراج الفوري والآمن عن أولئك الذين ما زالوا رهن الاعتقال“.