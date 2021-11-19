لليوم الثاني.. التحالف يعاود القصف وانفجارات عنيفة تهز صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - عاود التحالف، اليوم الجمعة، استهداف العاصمة صنعاء، بعدة غارات جوية، على مواقع عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي، لليوم الثاني على التوالي.

وقال سكان محليون لـ"يمن شباب نت"، إن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات جوية على معسكر النهدين ونقم، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وان انفجارات عنيفة سمعت من المكان.

وحسب السكان، فأن الطيران لا يزال محلق حتى ساعة كتابة هذا الخبر.

وكان التحالف قد استهدف أمس الخميس، بعدة غارات، معسكر النهدين الخاضع لسيطرة الحوثيين، ومعسكر الحفا.

وتأتي هذه الغارات الجوية لمقاتلات التحالف لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد توقف للغارات دام نحو سبعة أشهر.

